Martina Strazzer scompare dai social, il caso Amabile infiamma Italia

Martina Strazzer, influencer e fondatrice di Amabile Jewels, ha improvvisamente cancellato i suoi profili social, lasciando i fan preoccupati. Questo ritiro digitale arriva dopo il “caso Amabile”, un’inchiesta condotta dalla giornalista Charlotte Matteini, che ha destato non poche polemiche.

Secondo Matteini, Martina aveva assunto una contabile incinta, Sara, durante la gravidanza, promettendo un contratto stabile dopo il congedo di maternità. Tuttavia, alla fine del congedo, l’azienda ha deciso di non rinnovare il contratto, generando forti critiche. Molti utenti hanno paragonato questa situazione al “pandoro-gate” di Chiara Ferragni.

La questione è emersa con un video in cui Martina presentava con entusiasmo Sara come la nuova contabile. Sara, già con un impiego sicuro, aveva lasciato tutto per unirsi ad Amabile Jewels, attratta dalla promessa di flessibilità e stabilità. Purtroppo, i fatti hanno dimostrato che quelle promesse non erano state mantenute, trasformando quella che doveva essere una notizia positiva in un problema di reputazione per il brand, in contrasto con l’immagine di azienda inclusiva che Strazzer aveva trasmesso.

Il dibattito online è acceso, con commenti critici che hanno investito i profili di Martina. La sua decisione di silenziare i social è vista come un modo per evitare il confronto diretto con i sostenitori. Mentre alcuni chiedono spiegazioni, altri difendono l’influencer, sostenendo che la controversia sia stata esagerata.

Attualmente, Martina non ha rilasciato dichiarazioni né scuse pubbliche, aumentando le speculazioni sul futuro del suo marchio e della sua carriera.