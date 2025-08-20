29.2 C
Roma
mercoledì – 20 Agosto 2025
Gossip

Martina Strazzer scompare dai social, il caso Amabile infiamma Italia

Da StraNotizie
Martina Strazzer scompare dai social, il caso Amabile infiamma Italia

Martina Strazzer, influencer e fondatrice di Amabile Jewels, ha improvvisamente cancellato i suoi profili social, lasciando i fan preoccupati. Questo ritiro digitale arriva dopo il “caso Amabile”, un’inchiesta condotta dalla giornalista Charlotte Matteini, che ha destato non poche polemiche.

Secondo Matteini, Martina aveva assunto una contabile incinta, Sara, durante la gravidanza, promettendo un contratto stabile dopo il congedo di maternità. Tuttavia, alla fine del congedo, l’azienda ha deciso di non rinnovare il contratto, generando forti critiche. Molti utenti hanno paragonato questa situazione al “pandoro-gate” di Chiara Ferragni.

La questione è emersa con un video in cui Martina presentava con entusiasmo Sara come la nuova contabile. Sara, già con un impiego sicuro, aveva lasciato tutto per unirsi ad Amabile Jewels, attratta dalla promessa di flessibilità e stabilità. Purtroppo, i fatti hanno dimostrato che quelle promesse non erano state mantenute, trasformando quella che doveva essere una notizia positiva in un problema di reputazione per il brand, in contrasto con l’immagine di azienda inclusiva che Strazzer aveva trasmesso.

Il dibattito online è acceso, con commenti critici che hanno investito i profili di Martina. La sua decisione di silenziare i social è vista come un modo per evitare il confronto diretto con i sostenitori. Mentre alcuni chiedono spiegazioni, altri difendono l’influencer, sostenendo che la controversia sia stata esagerata.

Attualmente, Martina non ha rilasciato dichiarazioni né scuse pubbliche, aumentando le speculazioni sul futuro del suo marchio e della sua carriera.

Articolo precedente
Alessio e Sonia lasciano la legge per la Tv dopo Temptation
Articolo successivo
Attacco di droni russi in Ucraina: case distrutte e feriti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.