Martina Stavolo parla di Amici, dei provini e di ciò che è accaduto dopo

I veri fan di “Amici di Maria” ricorderanno Martina Stavolo, protagonista dell’ottava edizione del talent. Dopo il suo percorso, divenuta psicologa, ha continuato a far parlare di sé con il singolo “Ma Quale Amici”, noto per il suo testo controverso. Recentemente, durante un incontro a Roma per il progetto “A Mente Aperta”, Martina ha affrontato il tema del fallimento, condividendo un’esperienza personale legata alla sua partecipazione ad “Amici”.

Martina ha iniziato il suo viaggio nel mondo dello spettacolo con l’intenzione di divertirsi e scoprire un settore che l’affascinava. Dopo mesi di casting e provini, alcuni dei quali affrontati contro il volere dei genitori, è entrata nel programma. L’esperienza è stata travolgente; “Amici” era un fenomeno che conquistava la scena mediatica in modo incessante. Tuttavia, il successo iniziale ha portato a una trasformazione inaspettata, spingendo Martina a tornare alla sua vera vocazione: la psicologia.

Col passare del tempo, Martina ha cominciato a dubitare della sua strada. Il mondo dello spettacolo le ha causato grande sofferenza, rivelando un ambiente instabile e imprevedibile. Ha descritto la sua esperienza come una “montagna russa” di emozioni, dove sentiva di avere scarso controllo sulla sua vita e sulle scelte professionali. Questo ha generato in lei un forte senso di fallimento, perché sentiva di non aver raggiunto il suo obiettivo di diventare una cantante, trovandosi in un periodo buio di un anno e mezzo.

L’opinione pubblica continuava a identificarla come la “ragazza di Amici”, rendendo difficile per lei uscire da quella definizione. Questa pressione sociale l’ha portata a pensare di dover rispettare le aspettative altrui, trascurando le possibilità di un “piano B” o di scelte più adatte a lei. Con il tempo, ha realizzato che la vita da rockstar non faceva per lei e che, in realtà, amava la routine e la stabilità.

Martina ha così intrapreso un nuovo percorso che le ha permesso di riconsiderare il suo passato e trovare una nuova direzione nella vita professionale e personale.