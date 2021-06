Sono passati 12 anni da quando Martina Stavolo ci regalava il suo show ad Amici di Maria De Filippi (era in classe con Alessandra Amoroso e Valerio Scanu) ed ora – a distanza di oltre un decennio – è stata intervistata da FanPage dove ha confessato di aver abbandonato il mondo della musica.

“Sì, penso che nella vita si può cambiare. A me è successo di potermi reinventare. Naturalmente avevo paura di deludere le aspettative degli altri. Anche perché quando le persone ti conoscono in un certo modo, è difficile uscire da certi schemi. Però si può fare e a me non andava di rimanere ancorata per tutta la vita a un’esperienza. Per fortuna è stato possibile. Nel mondo dello spettacolo e della musica un giorno ero alle stelle e un altro alle stalle. Nella musica non avevo un mio equilibrio, anche perché è un mondo dove non puoi fare tutto quello che vuoi fare realmente. Così un giorno mi sono messa a tavolino con la mia famiglia e ho spiegato: “Questo mondo non fa per me. È troppo faticoso”. Ho scelto di fare la psicologa quando ho deciso di chiudere con la musica. Per me quella del talent era stata un’esperienza fantastica, che però si poteva chiudere lì. E ad oggi posso dire che quella esperienza mi è servita tantissimo. Ho conosciuto tante persone e ho vissuto tante emozioni. Con i ragazzi di Amici abbiamo fatto concerti con 70mila persone. E 70mila persone che cantano la tua canzone non te le scordi“.

Martina Stavolo ha poi svelato perché fa proprio la psicologa.

“Prima di Amici ero iscritta al primo anno. Poi dopo ho fatto il provino e ho interrotto gli studi. Li ho ripresi più o meno a 26 anni. Quando ho capito che era arrivato il momento di chiudere con il mondo dello spettacolo. Tornare sui libri a quell’età non è stato facile. E non perché non mi piacesse studiare, anzi. In passato ero molto brava a scuola. Il mio lavoro da psicologa mi dà felicità ed emozioni, cosa che in passato non credevo più possibile. Mi riempie le giornate, anche perché è un lavoro che richiede tanto impegno“.

Polemica, attaccabrighe ed acerrima nemica di Silvia Olari: Martina Stavolo è sicuramente una delle concorrenti più iconiche delle vecchie edizioni di Amici.

Ora sarà anche una psicologa, ma questi singoli sono rimasti indelebili nell’immaginario dei fan old school di Amici.