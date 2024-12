Martina Scialdone uccisa dall’ex, ergastolo per Costantino Bonaiuti

I giudici della Prima Corte d’Assise di Roma hanno condannato all’ergastolo Costantino Bonaiuti, l’ingegnere di 61 anni responsabile dell’omicidio della sua ex compagna, Martina Scialdone, avvenuto il 13 gennaio 2023. La vittima, avvocato di 34 anni, è stata uccisa nei pressi di un ristorante in via Amelia al Tuscolano, durante una lite scaturita dalla decisione di Martina di interrompere definitivamente la loro relazione. Il fratello della vittima si trovava presente sul luogo del delitto, preoccupato per la sorella.

La sentenza emessa il 20 dicembre 2023 accoglie le richieste del pubblico ministero Barbara Trotta, che aveva sottolineato la brutalità del gesto di Bonaiuti, motivato da futili e abietti motivi di gelosia. L’accusa di omicidio volontario aggravato ha evidenziato come l’indagato avesse portato con sé un’arma, rendendo chiara la sua premeditazione. Bonaiuti controllava gli spostamenti di Martina grazie a un dispositivo GPS clandestinamente installato sul suo cellulare, evidenziando l’ossessione che nutriva nei suoi confronti.

L’accusa ha anche contestato a Bonaiuti il porto illegale in luogo pubblico della pistola semiautomatica Glock che utilizzava. I familiari di Martina erano presenti in aula durante la lettura della sentenza: la madre e il fratello hanno espresso il loro dolore per la perdita. “Non ci sono vincitori né vinti. Mia figlia non c’è più, la sua è una vita spezzata”, ha dichiarato la madre, mentre il fratello ha dichiarato: “E’ andata come volevamo e speravamo. Timore c’è sempre sui verdetti, ma giustizia è stata fatta”.

Il caso di Martina Scialdone si inserisce in un triste elenco di femminicidi che hanno colpito l’Italia nel 2023, sollevando interrogativi e dibattiti sulla violenza di genere. Le parole della madre e del fratello risuonano come un richiamo all’importanza di fermare questa violenza diffusa e di promuovere maggiori tutele per le vittime di violenza domestica. La sentenza è stata un momento di giustizia per la famiglia di Martina, ma ha anche messo in luce una realtà allarmante che continua a colpire molte donne.