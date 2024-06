Martina Quattrone su Raul Dumitras? “Mesi di frequentazione e poi è sparito”

Raul Dumitras è finito a Temptation Island perché la sua ragazza Martina De Ioannon lo reputa troppo geloso e possessivo. Una storia come ne abbiamo viste già tante nel programma di Maria De Filippi, ma questa si preannuncia essere sulla carta ancora più interessante perché lui avrebbe un passato misterioso. Su TikTok, infatti, tal Martina Quattrone avrebbe dichiarato di averlo frequentato per mesi, probabilmente proprio mentre stava con la sua attuale ragazza. “Dopo mesi di frequentazione sparisce e lo ritrovi a Temptation Island“, ha scritto nel video TikTok realizzato sulle note di Sess0 e Samba di Tony Effe e Gaia.

Martina Quattrone non ha mai fatto esplicitamente il nome di Raul, ma si è limitata a dire che non si tratta di Tony. A Raul ci sono arrivati i social dato che sono entrambi di Roma, mentre gli altri fidanzati abitano in Abruzzo (Cristian) e in Sicilia (Matteo). Ovviamente, video su TikTok a parte, non ha pubblicato alcuna prova a riguardo e potrebbe pure trattarsi di una ragazza alla ricerca di attenzioni.

A quanto è quotato il “ragazzi scherzavo“?



Martina e Raul, quarta coppia di Temptation Island

Sono Raul e Martina la quarta coppia annunciata che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island.

Nei 38 secondi di video di presentazione la situazione si presenta subito chiara: a scrivere alla redazione è stata la giovanissima Martina, 23enne romana, che sta con Raul da 10 mesi, anche se dal racconto pare abbiano avuto una relazione anche anni fa.

“Scrivo a Temptation Island perché lui per me è geloso e possessivo. Già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere ma io tentenno perché questa gelosia può condizionare la mia libertà“. Nel video, che potete recuperare su WittyTv premendo qua, ha detto la sua anche Raul: “La mia gelosia non è così grave, non mi ritengo possessivo, sono semplicemente tanto innamorato e ho voglia di passare più tempo possibile con lei“.