Martina Piserà: Tragica morte a 32 anni in ospedale dopo la perda del figlio a Vibo Valentia

Martina Piserà, 32 anni, è morta per arresto cardiaco poche ore dopo aver appreso della morte del figlio che portava in grembo da sette mesi. La tragedia si è verificata all’alba presso l’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, portando la Procura ad aprire un’inchiesta e a disporre un’autopsia. Martina, originaria di Pizzo Calabro e residente a Filandari, era giunta al pronto soccorso il 4 maggio 2025, riferendo di non sentire più i movimenti del bambino. I medici hanno confermato il decesso del feto e la donna è stata trasferita nel reparto di Ginecologia, in condizioni stabili ma molto scossa dalla notizia.

I medici stavano valutando se procedere con un cesareo o indurre il parto quando la situazione di Martina è precipitata. Circa mezz’ora dopo, ha subito un arresto cardiaco e i tentativi di rianimazione del personale sanitario sono stati lunghi ma non hanno avuto successo. È deceduta poco prima delle 7. La Procura ha prontamente avviato un’inchiesta, sequestrando la salma e acquisendo la cartella clinica per chiarire le cause della morte. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Reparto operativo di Vibo, con controlli anche da parte della struttura commissariale dell’Asp locale.

Il sindaco di Pizzo, Sergio Pititto, ha espresso profondo cordoglio per la perdita di Martina, molto conosciuta nella sua comunità. Sposata nel 2023 con Alberto, il marito è sconvolto dalla doppia tragedia. L’intera comunità del Vibonese è sotto shock, incluse le famiglie e gli operatori sanitari dell’ospedale.