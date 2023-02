Martina Nasoni: “Oriana mi ha strappato la bottiglia dalla mano e mi ha tagliato”

Martina Nasoni e Oriana Marzoli non saranno mai amiche e questo mi sembra ormai appurato.

Ieri sera – durante una lite fra Matteo e Oriana – la gieffina ospite si è intromessa e ha accusato la venezuelana di averla più volte appellata come put@ alle sue spalle. La Marzoli ha negato e la Nasoni di tutta risposta ha detto che lei, al contrario suo, la put@ la fa pure troppo.

Gli haters di Oriana sul Twitter [aka i fan di Antonella e Nikita, ndr] hanno così tirato fuori tutti i video in cui la spagnola pronuncia la parola ‘put@’, ma com’è stato spiegato da molti non è mai stata usata in senso dispregiativo, ma sempre in senso rafforzativo accanto ad altre parole. Insomma, chi conosce la lingua spagnola sa benissimo la differenza.

Martina Nasoni, il taglio sulla mano

Il dibattito sull’uso della parola con la P fra offesa e rafforzativo è però niente in confronto alla storia che ha raccontato oggi Martina Nasoni. Parlando con Sarah Altonello, infatti, l’ex vincitrice del GF ha mostrato la mano dicendo: “Oriana che me l’ha strappata dalle mani mi ha pure graffiato, guarda, mi ha tagliato qua la bottiglia“.

La scena della bottiglia fra Martina e Oriana è stata ripresa dalle telecamere e nel video si vede chiaramente Martina che cerca di versare del vino nel bicchiere di Oriana e lei che l’afferra per versarselo da sola. La Nasoni inizialmente la trattiene con forza, ma quando la Marzoli la tira a sé lei la lascia.

Martina, infine, batte le mani in maniera rassegnata e prende il cavatappi davanti a sé.

Il taglio causato dalla bottiglia?

Se l’italiana si è davvero tagliata la mano con la bottiglia o se si è ferita in un secondo momento non lo possiamo sapere, ma considerando che dopo aver lasciato il vino lei ha sbattuto le mani e poi preso il cavatappi, il taglio – se è stato fatto in quel momento – non le ha fatto male dato che neanche se l’è controllato.