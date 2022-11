Martina Nasoni: “Io e Daniele Dal Moro non ci siamo mai amati”

Martina Nasoni ieri è stata intervistata da Casa Pipol.

“Io e Daniele Dal Moro ci sentiamo spesso, siamo amici. Alla fine abbiamo vissuto un’esperienza importante insieme come il Grande Fratello. Quindi inevitabilmente, anche se la storia d’amore non è andata bene perché non eravamo assolutamente compatibili sotto quel punto di vista, però a livello amichevole è una persona piacevole.

Perché ci siamo lasciati? Perché fondamentalmente litigavamo molto, avevamo due caratteri molto forti. Ora Daniele in questa edizione è abbastanza pacato, ma in realtà ha un bel caratterino. Non ci prendevamo sotto l’aspetto caratteriale. E per non arrivare ad un punto di rottura definitivo ci siamo allontanati restando amici”.