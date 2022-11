Martina Nasoni, il suo ex Daniele parla di lei al GF Vip: “Quello che provo adesso per lei”

Durante l’ultimo Grande Fratello di Barbara d’Urso, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono innamorati e la loro storia è andata avanti qualche mese dopo la fine del reality. La vincitrice del GF è tornata a parlare del suo ex la settimana scorsa a Pomeriggio 5: “Io sono felice che lui stia al GF Vip. Come ho già detto, provavamo dei sentimenti, ma l’amore è un’altra cosa. Quindi posso dire che non era amore. Nella casa però ero tanto presa. Lui però non era quello di adesso, ora si è tranquillizzato. Era molto diverso è cambiato. Forse era un po’ più agitato“.

Martina Nasoni, le parole di Daniele Dal Moro: “Le voglio molto bene e ci sentiamo”.

Ieri notte Daniele ha parlato della sua amicizia con Valentina Vignali e del rapporto che ha adesso con Martina Nasoni. Il gieffino ha confessato di provare un gran bene per la sua ex ed ha anche rivelato di averle telefonato qualche mese fa.

“Io sono uno che se si lega non lascia gli amici e questo vale anche per Wilma. Sono anche rimasto molto amico di un’ex gieffina del mio vecchio Grande Fratello. Sono anche andato in vacanza con lei e abbiamo fatto un capodanno insieme. Poi c’é la mia ex ragazza, con lei è nato tutto proprio qui dentro. Si chiama Martina, abbiamo litigato e siamo stati mesi senza sentirci. Però tempo fa quando è stata operata ancora al cuore l’ho chiamata subito. Siamo stati ore al telefono. Cosa provo adesso per lei? Ci vogliamo bene e questo non passerà mai a lei tengo molto. Io non sono un ragazzino di 15 anni che scrive sempre, ma la sento volentieri e la vedo con piacere se capita. Non stiamo più insieme però il bene resta”.

