Martina Nasoni: il pensiero bizzarro che ha su Edoardo Tavassi

Martina Nasoni è nella Casa del Grande Fratello Vip da oltre tre settimane e in questo lasso di tempo ha maturato un pensiero proprio su Edoardo Tavassi e la sua relazione con Micol Incorvaia.

Al contrario di altre love story più drammatiche (e che per questo ottengono più risalto mediatico e blocchi in puntata, vedi Donnalisi o Oriele), gli Incorvassi hanno poca visibilità. Da quando si sono fidanzati, infatti, si amano senza drammi, litigi, isterismi o tradimenti.

Ma se gli Incorvassi sono nati, secondo Martina, è perché Edoardo vuole sfondare nel mondo del cinema. E cosa c’entra Micol che nella vita neanche lavora nel mondo dello spettacolo ed è famosa solo per essere la sorella di Clizia Incorvaia, a sua volta famosa per essere l’ex di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni?

A spiegarcelo è stata proprio la ragazza dal cuore di latta in uno splendido monologo che ha lasciato attoniti tutti i presenti che hanno preferito non replicarle.

“Edoardo e Micol? Io vedo della convenienza. Guarda caso una determinata persona che vuole sfociare nel mondo della comicità e del cinema si è andato a fidanzare con Micol che comunque alle spalle ha la sorella che sta insieme al figlio di Ciavarro. Ok? Ora, che loro si amino e che si vogliano bene non lo metto in dubbio. Ma guarda caso, fra tutte, lei. Ok? Poi il sentimento nasce e il bene c’è e tutto quello che vuoi, però vedo convenienza”.