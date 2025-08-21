Martina Nasoni guarita dopo l’intervento cuore: i dettagli esclusivi

Momenti di apprensione per i fan di Martina Nasoni, conosciuta come la “ragazza con il cuore di latta” dopo la sua vittoria al Grande Fratello. Recentemente, l’ex gieffina ha subito un intervento cardiaco all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, un’operazione cruciali per la sua salute, di cui aveva già parlato sui social.

Guendalina Canessa, sua amica, ha condiviso aggiornamenti sulle sue condizioni attraverso una storia su Instagram. Ha rassicurato tutti, dichiarando che l’intervento è andato bene e che Martina sta recuperando, anche se è intubata. Guendalina ha rivelato di aver pregato durante il viaggio e di aver ricevuto conferme positive dalla madre di Martina.

La storia di Martina è costellata di sfide. Fin da giovanissima, ha dovuto affrontare un pacemaker, affettuosamente chiamato “Bob”, impiantato quando aveva 12 anni, e nel 2020 ha sostituito la batteria. Ora si trova ad affrontare un trapianto di cuore, un intervento complesso ma fondamentale per la sua vita.

Martina, simbolo di resilienza, ha trasformato le sue esperienze in messaggi di speranza per molti. Anche il cantante Irama le ha dedicato la canzone “La ragazza con il cuore di latta”, ispirato dalla sua storia. Inoltre, ha raccontato il suo percorso nel libro “Questo cuore batte per tutte e due” ed ha tentato la carriera di conduttrice radiofonica.

Nata a Terni, Martina Nasoni è una modella, influencer e speaker radiofonica molto popolare. La sua partecipazione al Grande Fratello nel 2019 l’ha portata alla ribalta, colpendo il pubblico con la sua esperienza di vita.