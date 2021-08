Martina Nasoni e Irama si sono conosciuti qualche anno fa in Salento, tra i due c’è stato subito feeling e lei ha ispirato l’artista per il brano ‘La Ragazza Con il Cuore di Latta‘, presentata a Sanremo 2019. Dopo la sua vittoria al Grande Fratello Martina Nasoni aveva espresso il desiderio di rivedere il cantante: “Dopo la mia vittoria al GF non ho sentito Irama. L’ultima volta che ci siamo sentiti è stato poco dopo che ha scritto la canzone. Adesso però mi piacerebbe, risentirlo e rivederlo“.

Questa reunion però non c’è stata, perché la Nasoni in un’intervista a DiPiù ha rivelato di non aver più sentito Irama: “Non capisco perché non mi abbia contattata. Come devo interpretare questo silenzio? Temeva forse che io volessi farmi pubblicità su di lui? Ma è lui che mi ha resa popolare. Mi dispiace, sono delusa“.

Delusa perché una persona che ha incrociato nella sua vita non l’ha ricontattata?

Martina Nasoni: come ho conosciuto Irama.