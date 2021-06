Daydreamer, Mr Wrong, Can Yaman, scansatevi, la soap opera più bella di Canale 5 ce l’ha regalata Martina Miliddi. La ballerina dentro la scuola di Amici 20 si è messa insieme ad Aka7even, ma si è accorta di provare qualcosa per Raffaele Renda. Finita la storia con il cantante di Loca, la Miliddi ha iniziato a frequentare Renda. I due sono stati paparazzati insieme in Sardegna e così oggi sono usciti allo scoperto con il primo bacio.

L’ex amica di Maria ha pubblicato una foto con il nuovo compagno con tanto di didascalia ‘senza limiti‘, ma tra i tanti commenti sono apparse anche delle offese. Per questo Martina si è sfogata e in una storia ha attaccato gli hater della coppia.

“Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice. Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri. Detto questo vi mando un abbraccio fortissimo”.

Capisco che un personaggio o una coppia possano non piacere, ma non comprendo l’esigenza di vomitare insulti random. Esiste il tasto “smetti di seguire” o addirittura “blocca”.

Martina Miliddi e Raffaele, la foto del bacio.

è forse questo il finale mancante di akaful? grazie martina e raffaele per tutto questo pic.twitter.com/PHgQERgdLf — ARMANICOMIO (@GIOVYB94) June 1, 2021