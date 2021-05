Martina Miliddi è stata una delle vere protagoniste di Amici 20. La ballerina tra le sue esibizioni criticatissime, la storia con Aka7even (che adesso è finita) e le discussioni con Alessandra Celentano ha sempre fatto parlare di sé. Recentemente a Verissimo l’ex alunna di Amici ha anche fatto delle confessioni sul rapporto molto particolare con sua madre.

“Mio padre ho sempre provato ad omaggiarlo e ricordarlo con il ballo. Perché quando mi torna in mente e mi manca danzo. Quando ero una bambina mi guardava sempre ballare e si commuoveva. Adesso spero che mi stia guardando per quella che sono ora. Mia madre? Il nostro rapporto è molto complicato. Diciamo che è un legame in silenzio, non vorrei che facesse più parte della mia vita. Anche perché la mia vera mamma è la mia maestra di danza, che mi ha fatto da mamma e papà”.

Eppure la mamma di Martina ha dato un’altra versione dei fatti. Intervistata dal settimanale Di Più la donna ha detto di non comprendere come mai la Miliddi abbia detto certe cose in tv.

“Io non capisco perché mia figlia parli così di me, ma non le do colpe. Quello che posso dire è che si devono vivere certi inferni per capire che cosa capita nel cuore di chi resta. Per Martina è stata certamente dura rimanere improvvisamente orfana di padre, ma lo è stato anche per me rimanere senza un marito. Ma sono sicura che avremo modo di chiarirci.

Mia figlia ha detto che io non sapevo che lei fosse ad Amici. Non è così. L’ho seguita giorno dopo giorno, e ho sofferto per le critiche che le ha fatto la Celentano. Non se le meritava, Martina ha fatto sacrifici immensi”.