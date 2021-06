Martina Miliddi è stata una vera protagonista di Amici 20, ma non solo per le sue coreografie e le liti con Alessandra Celentano. La ballerina all’interno della scuola si è messa insieme ad Aka7even, ma si è accorta di provare qualcosa per Raffaele. Archiviata la storia con il cantante di Loca, la ragazza il mese scorso ha ufficializzato la relazione con Renda.

Eppure in questi giorni i fan pensavano che questa nuova storia fosse già arrivata al capolinea. Non soltanto perché i due non si sono più fatti vedere insieme, ma anche perché la Miliddi ha condiviso una storia con ‘Estranei a Partire da Ieri‘ di Alessandra Amoroso. Qualcuno ha addirittura detto di aver avvistato Raffaele con un’altra. Per questo oggi è intervenuta Martina Miliddi, che ha smentito tutti i rumor: “Ragazzi leggevo i messaggi che mi state continuando a mandare. È tutto a posto. Io e Raffaele stiamo bene. Vi voglio bene. Vi mando un abbraccio“.

I fan hanno tutto il diritto di fare le loro congetture, ma non sempre dietro ad una canzone o una storia c’è un perché. Nemmeno a Chi L’Ha Visto certe indagini.

ma la storia di martina con la canzone “estranei a partire da ieri”, già stanno in crisi lei e foco meu? — b🍷 (@acquasumartex) June 17, 2021

ma in che senso martina e raffaele si sono lasciati pic.twitter.com/tHEYquNBin — 🧃 (@youjustdid) June 17, 2021

Raffaele risponde alle critiche per la sua storia con Martina Miliddi.

“Non volevo parlare di questa cosa ma vedo nelle domande che vi interessa il mio stato d’animo attuale legato a questa situazione e per questo vi ringrazio” – ha dichiarato il cantante – “Se devo essere sincero, ho visto tanta tristezza e frustrazione in questi giorni, commenti che vanno oltre la libertà di pensiero e colpiscono tanto nel personale. Penso che molte persone dietro ad un telefono si sentano padroni del mondo e supereroi con il potere di sentenziare su ogni cosa ma purtroppo non è così… per fortuna mi reputo una persona forte, in grado di scindere ogni cosa, allontanando la negatività e facendomi una grande risata leggendo certe cose. Mi rendo conto però, che non tutti sono come me e che dinanzi a commenti di questo peso molte persone cadono in vuoti dalla quale è difficile uscirne. Non voglio dilungarmi ancora ma l’unica cosa che mi sento di dire è: pesate ciò che dite e non sentitevi autorizzati di giudicare a morte solo pechè le nostre vite sono di “dominio pubblico”, perché prima di tutto siamo persone che hanno dei sentimenti”.