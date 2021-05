La storia tra Aka7even e Martina Miliddi è davvero finita. Dopo le parole della ragazza oggi in una diretta anche il cantante ha dichiarato che tra loro due non c’è più niente.

“Visto che me lo state chiedendo in tanti. Con Martina Miliddi la questione è chiusa e penso si sia capito. No? La questione è chiusa e ognuno fa la propria vita e segue la propria strada e stop”.

Il cantante di Loca ha poi parlato della ship nata con Tancredi. Lo stesso Cantù Rajnoldi aveva commentato i rumor che parlavano di un amore con il collega e adesso è stata la volta di Aka7even: “Che rapporto hai con Tancredi? Avete presente marito e moglie? Ecco siamo io e Tancredi, poi ho visto che fuori sono uscite certe robe. Io e Tancredi fidanzati, innamorati. – riportano Isa e Chia – Io sono etero ed anche lui. Però vi posso dire che tra noi c’è un rapporto da marito e moglie. Questo è vero, cioè amore e odio puro. Però è una persona speciale, davvero un ragazzo meraviglioso, di una sensibilità come pochi e poi mi è stato vicino tantissimo in questo percorso, da quando è entrato“.

Tancredi: Basta chiederlo raga, io e aka siamo amici, abbiamo stretto un forte legame ma siamo solo amici Aka: #Amici20 #aka7even #tancredi pic.twitter.com/Vf2gsCFMWt — elis; is crying over marvel/amici (@samsthighs) May 17, 2021

SI SENTE MALE FATEVENE UNA RAGIONE AHAHA

NOI CI IMPEGNAVAMO A NON AFFRONTARE CERTI ARGOMENTI E POI ARRIVA LUI AHAHAH MA NOI TI AMIAMO PER QUESTO#aka7even #aka #tancredi #Amici20 pic.twitter.com/kvSkopzfVt — la_gamba_di_tancredii (@andareabatterie) May 17, 2021

Martina Miliddi e le critiche.

Molti fan di Amici hanno attaccato la ballerina accusandola di aver preso in giro il suo ex. La ragazza infatti adesso sta frequentando Raffaele Renda, con cui aveva avuto un mezzo flirt anche nella scuola di Amici. La Miliddi in questi giorni è sbottata: “Frequento chi voglio, non devo chiedere il permesso a Luca”.