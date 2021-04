Martina Miliddi, la ballerina di Lorella Cuccarini eliminata nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici – nella sua prima intervista tv a Verissimo – ha parlato del rapporto speciale, ormai in crisi, con il cantante Aka7even, conosciuto all’interno della scuola:

“La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola. Non volevo che soffrisse, non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio. Adesso sono innamorata di me, della mia vita e di quello che mi aspetta: la danza”.

A domanda diretta della conduttrice – che ha chiesto alla ballerina se c’entrasse qualcosa il suo avvicinamento al cantante Raffaele – Martina Miliddi non ha né confermato né smentito:

“Non mi pento di nulla. Quello che è successo lo porto con me”.

Martina Miliddi ed il rapporto col padre, perso prematuramente

“Ho sempre cercato di ricordalo con la danza. Quando mi manca ballo. Da piccola mi guardava mentre danzavo con gli occhi lucidi, era fiero di me. Spero che stia guardando anche quello che sono oggi” – Il legame con la madre è invece molto complicato – “Il nostro rapporto è in silenzio, ad oggi non vorrei facesse parte della mia vita, la mia vera madre è la mia insegnante di danza, che mi ha fatto sia da papà che da mamma”.

Da quando Amici di Maria De Filippi è tornato ai fasti di un tempo a livello di ascolti, gli eliminati vanno di diritto da Silvia Toffanin: non era mai successo prima.

Martina Miliddi, le prime parole dopo la sua eliminazione

“Questa è stata un’esperienza bellissima (piange). Ho conosciuto tantissime persone e mi sono state accanto tutte loro. Sono riuscita a trovare in ogni persona qualcosa che mi appartenesse. Mi è stato difficile perché solitamente sono tanto diffidente. Ogni puntata mi dicevo ‘tanto adesso vado via’. Tanto ho portato solo due valigie, bastano e avanzano. A loro auguro di non fermarsi mai e di andare dritti come un treno, veloci, senza guardarsi mai alle spalle. Avrei tante cose da dire. – ha concluso Martina – Spero di essere arrivata a tutti quanti. Mi auguro che abbiano capito chi sono davvero, perché penso di essere una bella persona. Volevo anche ringraziare Maria di tutto, dell’opportunità. Questa è stata un’esperienza incredibile. Voglio anche ringraziare tutta la redazione, hanno realizzato un sogno. Per me è stato tutto bellissimo e ho incontrato anche degli amici”.