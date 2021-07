“Nonostante il doppiaggio dei videogiochi differisca da quello classico, le modalità di approccio sono più o meno le stesse”, dice Martina Felli, doppiatrice della principessa in Zelda in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Famosa per aver dato la sua voce alla tormentata Hannah Baker della serie Netflix Tredici, oltre a numerosi film, telefilm e anime, Martina ha conferito, tra le altre, un notevole carattere ai personaggi femminili di Aloy del videogioco Horizon: Zero Dawn, a Zelda, di cui quest’anno ricorre il trentacinquesimo anniversario della saga, e recentemente a Miss V di Cyberpunk 2077.

Film, serie TV, anime, videogiochi, ci spiega Martina: “Ogni prodotto ha peculiarità differente, di conseguenza anche le difficoltà che si incontrano in fase di doppiaggio variano in base al tipo di lavorazione. In un film, o in una serie TV, bisogna cercare di riprodurre fedelmente quello che ascoltiamo e vediamo, ed è tanto più semplice quanto più talentuoso è l’attore a cui si deve prestare la voce”.

Più un attore è bravo, più è semplice doppiarlo perché la maggior parte del lavoro è già stato svolto: “Al doppiatore non resta che incollarsi al suo volto e lasciarsi trasportare dalle emozioni. Per contro, un attore poco capace costringe il doppiatore a migliorarlo, a compensare le sue mancanze”.

Un diverso approccio è riservato agli anime, film o serie d’animazione giapponesi, in cui i personaggi sono sempre energici e sopra le righe, ci dice Martina: “Richiedono uno sforzo tecnico maggiore, ad esempio per le risate e per le urla, una buona capacità di dosare correttamente il fiato. Una caratteristica di questo tipo di prodotto è l’asincronia tra l’audio originale e le bocche dei personaggi, che continuano ad aprirsi e chiudersi nonostante il doppiatore giapponese abbia già finito di parlare. Di conseguenza spetta al professionista correggere l’errore in sala con l’aiuto dell’assistente al doppiaggio”.

I videogiochi sono invece un prodotto anomalo, ci spiega Martina: “Il doppiaggio di un videogioco, nella quasi totalità dei casi, si basa sull’audio. Il professionista ha solo un’immagine statica del personaggio come riferimento, le battute già incise dall’attore originale, visualizzate sotto forma di onde sonore. Sarà compito del direttore del doppiaggio spiegare al doppiatore il carattere del personaggio e il contesto di ogni battuta, per aiutarlo a immedesimarsi nella scena”.

Prepararsi anticipatamente al doppiaggio di un videogioco non è possibile per due motivi, ci spiega Martina: “Il primo è che gli accordi di riservatezza, che ogni professionista firma contestualmente all’inizio della lavorazione, sono estremamente severi e implicano il divieto di diffondere materiale attinente al videogioco pena multe salatissime e, talvolta, addirittura la sostituzione del professionista”.

Il secondo motivo riguarda le tempistiche di lavorazione. Sovente la data d’uscita di un videogioco è contemporanea a livello mondiale e il doppiaggio si effettua nei mesi precedenti che coincidono con i passaggi finali di sviluppo. Di conseguenza in fase di doppiaggio è impossibile poter lavorare su un prodotto finito. Gli unici elementi a disposizione dei doppiatori sono i copioni dei dialoghi, i file audio, delle immagini di riferimento dei personaggi, talvolta delle cinematiche, continua Martina: “Io comunque preferisco scoprire cosa mi ritroverò a doppiare direttamente in sala e lasciarmi guidare dal mio istinto e dal direttore del doppiaggio”.

Molte volte i fan italiani si sono lamentati del doppiaggio nei videogiochi, considerandolo meno accurato rispetto a quello in giapponese o in lingua inglese, spiega Martina: “Non penso che il nostro doppiaggio sia poco curato. Credo piuttosto sia penalizzato dalle tempistiche di lavorazione, sempre più strette, e dalla mancanza di materiali definitivi che rappresentano ostacoli complessi da superare. Spesso i personaggi vengono letteralmente costruiti, tramite il motion capture, su un attore in carne e ossa, la cui assoluta libertà di movimento rende la sua recitazione più fluida e realistica. Il doppiatore italiano non può godere dello stesso privilegio in quanto costretto a replicare battute già incise da un’altra persona, in una lingua diversa, spesso dovendone rispettare la durata e le pause interne, senza nessun video a disposizione, senza potersi allontanare dal microfono e senza poter compiere ampi movimenti perché eventuali rumori rovinerebbero la registrazione”.

Secondo Martina, tenendo presenti tutti questi handicap, per la buona riuscita di un doppiaggio videoludico sono fondamentali sia l’apporto del direttore che conosce la storia e ha la facoltà di indirizzare i professionisti nella giusta direzione, sia l’esperienza dei doppiatori che negli anni si sono abituati, sempre più, a questo particolare tipo di lavorazione. E per rendersene conto basta confrontare i doppiaggi dei primi anni ’90 con quelli recenti.