Martina e Raul, cosa è successo dopo il falò di Temptation Island, spoiler

Dopo il falò tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella, tra stasera e domani assisteremo anche a quello tra Raul Dumitras e Martina De Ioannon. I due si lasceranno come è successo per Lino e Alessia o usciranno dal programma insieme? Stando ai primi spoiler pare che la coppia scoppierà.

Spoiler #TemptationIsland Martina e Raul si sono lasciati? Si moltiplicano gli indizi che fanno pensare che la coppia sia uscita scoppiata dal reality Il ragazzo beccato (di nuovo) da solo in discoteca pic.twitter.com/VgrMPqNJQW — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) July 24, 2024

Martina e Raul si sarebbero lasciati: “Lui sta frequentando una tentatrice”.

Poco fa l’esperto di gossip Amedeo Venza ha fatto sapere che Dumitras e la De Ioannon si sono lasciati dopo il falò di confronto e che lui adesso starebbe uscendo con una delle tentatrici del reality, Nicole: “Raul e la sua ragazza escono separati! Lui sta già frequentando un’altra ragazza, tentatrice! Usciti dal programma Raul sta frequentando la tentatrice Nicole“.

Intanto anche il padre di Martina ha parlato e in un’intervista concessa a Novella 2000 ha detto la sua su Raul. Ovviamente l’uomo non ha fatto spoiler visto che il contratto di Temptation Island lo vieta in maniera categorica.