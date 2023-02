Martina e Daniele, parla una loro amica: “Lei ricaduta nel tunnel, lui una M”

Qualche giorno fa Guendalina Canessa ha rilasciato una lunga intervista a Turchese Baracchi – ripresa da IsaeChia – in cui ha parlato di Martina e Daniele del Grande Fratello Vip, dato che li conosce molto bene.

“Martina non è entrata per riprendersi Daniele ma perché lui gli è stato vicino quando le hanno fatto l’operazione, hanno avuto sempre questo legame non s3ssuale ma di testa e non voglio che venga fatta passare per quello che non è. Io so tutto di lei, mi racconta tutto. Io non capisco, mi ha stupito anche Martina. Mi aveva detto che non soffriva più per Daniele e voleva dare dei consigli ad Oriana […] Era super tranquilla. E poi è successo che dopo quattro anni ha rivissuto delle emozioni forti e si, ci ha ricreduto purtroppo. Anche io avevo visto la magia, che poi è svanita subito. E’ ricaduta in quel tunnel. Fortunatamente ora è una donna e per lei non è stato facile vivere quello che ha vissuto lei nella sua infanzia”.