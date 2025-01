Martina e Ciro: “Cosa abbiamo fatto la prima notte e come ci siamo salvati in rubrica”

Martina e Ciro hanno rilasciato un’intervista a WittyTv, a pochi giorni dalla loro scelta di uscire insieme da Uomini e Donne. Ciro ha dichiarato di avere un 6 di aspettativa riguardo a essere scelto da Martina, esprimendo la sua incertezza nonostante le sue sensazioni. Martina ha condiviso che in un’esterna aveva avvertito un’emozione forte e triste, sentendo di poter fare di più. Ha anche notato delle attenzioni di Ciro che non si aspettava, come piccole cortesie quotidiane.

Ciro ha descritto Martina come una persona umile e aperta al dialogo, confermando le sue impressioni iniziali ora che la conosce meglio. Nella seconda parte dell’intervista, i due hanno rivelato come hanno salvato i numeri in rubrica: lui come “Paracul0” e lei come “Paraculetta”. Hanno poi raccontato un divertente aneddoto sulla loro prima notte insieme, quando, al loro arrivo in albergo, la receptionist aveva avvertito di non tirare una cordicella nella doccia, altrimenti si sarebbe attivato un allarme. Infatti, la mattina seguente, un forte allarme ha realmente suonato, e Martina ha inizialmente dato la colpa a Ciro mentre lui negava ogni responsabilità. La situazione è diventata comica quando hanno sentito un avviso che indicava un potenziale pericolo di esplosione. Ciro, alto 1.90 metri, ha descritto la scena surreale di dover scappare, insieme a Martina, da un hotel tranquillo. Hanno concluso la loro chiacchierata con un sorriso, riguardo alla prima notte passata insieme, definendola coinvolgente e intensa.