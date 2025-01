Martina e Ciro a Verissimo: “Io indecisa fino all’ultimo”

Martina e Ciro, protagonisti di Uomini e Donne, hanno partecipato alla trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, per rilasciare la loro prima intervista di coppia. Martina ha dichiarato: “Sono quasi due settimane che ho scelto Ciro, ci stiamo vivendo, stiamo bene”, aggiungendo che stanno cercando di gestire la distanza tra Roma e Torre Annunziata, dove vivono. Hanno passato una settimana l’uno presso l’altro e stanno cercando di trovare un equilibrio.

Nel corso dell’intervista, Martina ha condiviso il ricordo del giorno della sua scelta, descrivendolo come un mix di emozione e malinconia, ma senza rimpianti. Riferendosi ai suoi sentimenti iniziali, ha detto di non essere stata attratta da nessuno all’inizio, rilevando che le emozioni all’interno del programma erano amplificate. Ha sottolineato le differenze tra Ciro e Gianmarco, con Ciro descritto come più estroverso e Gianmarco più introverso, e l’età vista come un fattore che influisce sulle esperienze personali.

Anche Ciro ha parlato, rivelando che la prima cosa che lo ha colpito di Martina sono state le sue mani, sintomo per lui di una donna curata. Ha anche mostrato il suo lato vulnerabile durante il programma, un aspetto che ha colpito Martina. Ha raccontato che il momento chiave che lo ha portato a capire che Martina sarebbe stata la sua scelta è avvenuto durante un’esterna sul muretto. Entrambi hanno ammesso di aver avuto dubbi fino all’ultimo, ma ora sono felici di essere insieme.