Martina di Temptation Island è la nuova tronista di Uomini e Donne

Non solo Francesca Sorrentino, a Uomini e Donne è arrivata un’altra tronista che abbiamo conosciuto però a Temptation Island. Direttamente dall’ultima edizione del reality sulle tentazioni, Martina De Ioannon è approdata alla corte di Maria De Filippi e da adesso cercherà l’amore agli studi Elios. L’ex volto di Temptation nella clip di presentazione ha ricordato la sua relazione con Raul, finita sulle spiagge della Sardegna ed ha rivelato di aver avuto un flirt con il tentatore Carlo. Adesso la De Ioannon è libera e disponibile a innamorarsi.

“Non penavo proprio che questa esperienza potesse andare così. Io sono entrata nel programma convinta di amare Raul. Poi le cose sono andate diversamente. Pensavo che l’unico problema della nostra relazione fosse la gelosia. Con il passare dei giorni a Temptation Island mi sono resa conto che il centro del problema non era più quello. Dopo una settimana ho compreso di non essere più innamorata di lui. Non è stato facile prendere questa decisione perché non me l’aspettavo. Ma come faccio sempre nella vita, affronto le cose di petto. Ho preferito per queste ragioni chiudere una storia che poi non sarebbe stata sincera.

All’interno del programma è nata un’intesa con il single Carlo. Ho deciso di vivermela perché sono sempre stata sincera con me stessa e ho deciso di essere onesta anche con le persone che avevo davanti a me. usciti dal programma Carlo mi ha contattata. Ci siamo scritti, poi visti. C’abbiamo provato, ma non è andata bene. Mi sono resa conto che non eravamo compatibili. Sono stata sincera e anche in questo caso ho scelto di chiudere la frequentazione. Dimenticavo, sono Martina, ho 26 anni e vengo da Roma.

Vivo con i miei genitori e lavoro nel ristorante di famiglia. Con loro ho un bellissimo rapporto. Mia madre è la mia migliore amica. Papà è uguale a me, ci scorniamo, è verace e vero. Ho tre fratelli maschi, Riccardo, Francesco e Marco”.