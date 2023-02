Martina contro Oriana: “La P la fai pure troppo”, lei piange e minaccia querele

La festa di carnevale al Grande Fratello Vip ha tirato fuori il peggio di Matteo Diamante e di Martina Nasoni che hanno duramente litigato con Oriana Marzoli e Luca Onestini. Se il drama fra i due uomini ve l’ho raccontato in questo precedente articolo, qua vi sintetizzo quello che è successo fra le ragazze.

Il fatto è avvenuto poco dopo, sempre in cucina, con la Nasoni che ha accusato la venezuelana di essere una maleducata che sta con gli occhiali da sole in casa e dice parolacce gnegnegne.

Martina: “Mi chiami c0gliona”

Oriana: “Nessuno ti ha chiamato c0gliona”

M: “E quando dici put@ alle spalle delle persone? Tesoro dimmelo in faccia allora!”

O: “Ma chi ti ha chiamato quello?”

M: “Sì l’ho sentito tante volte tesoro”

O: “Ma figurati se potresti farlo”

M: “Amore e tu lo fai pure troppo. Ah non ti piace se ti chiamano così eh? Allora smetti di chiamare le persone ‘put@’ alle spalle”.

O: “Spero che mi chiederai scusa in diretta! Ridicola! Mi hai chiamato put@!”

Lunedì uscirà tutto ma ciò non toglie che la frase “la fai anche troppo” rimane, è un giudizio becero che ti tocca e non puoi lasciartelo scivolare addosso, anche se sai che non è vero, così come il “tornatene in Spagna”. #gfvip #oriele pic.twitter.com/PyccEzB5RG — ♐︎ (@afiresign_) February 19, 2023

Martina minaccia di andarsene, Oriana vuole denunciarla

Nella notte Martina ha minacciato di andarsene e Oriana, parlando con Milena, ha ripercorso la litigata spiegandole com’è andata.

“Lei mi ha detto che l’avrei chiamata puta e io le ho detto che non l’ho mai fatto anche perché non potrebbe mai farla. Lei mi ha risposto che io la faccio pure tanto. Io ricordo che mi ha detto che la faccio fuori, lei mi ha detto che ha detto la faccio pure troppo. Non cambia, resta il fatto che mi ha detto che faccio la putt@na. Io ho fatto quattro mesi di giurisprudenza, poi ho fatto Uomini e Donne e da lì ho sempre lavorato in televisione, non ho mai fatto la putt@na. Ma come si permette? Questa è una roba pesante! E io sono stata in grado di non rispondere, ho solo detto che mi deve chiedere scusa in puntata. Voglio le scuse e anche denunciarla”.

Oriana ha poi spiegato perché ha pianto: “Ho pianto perché ho pensato a mia mamma che deve sentire queste cose su di me. Io non ho mai fatto la putt@na, rispetto chi vuole farla ma io non ne ho mai avuto bisogno“.