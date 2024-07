Martina: “Come ho reagito dopo aver visto Raul che baciava la tentatrice”

A distanza di una settimana dalla fine di Temptation Island, Raul Dumitras ha pubblicato un video dove limona la tentatrice Nicole Belloni. Ieri sera Martina De Ioannon ha fatto una diretta su Tik Tok ed ha rivelato cosa ha pensato quando ha visto il suo ex mentre baciava la nuova fidanzata. Martina ha spiegato di non essere rimasta sorpresa da quella clip e di non essere pentita della scelta fatta al falò di confronto.

“Come ho reagito dopo aver visto Raul che baciava la tentatrice? Ragazzi io non mi sono affatto stupita, perché io lo conosco. Ecco perché ho fatto la scelta giusta. Stavo solo aspettando. Come mai non ci siamo chiariti fuori? Ci sta, però non è successo. Non mi è venuto, lo conosco meglio di voi e a me non è venuto di farlo. Poi ci sta che qualcuno mi giudichi, ma non solo delle clip a Temptation Island che mi possono definire come persona. E va bene anche se uno si schiera dalla parte di Raul.

Quanto sono stata con Raul? Noi siamo stati insieme sei mesi fa, questo due anni fa, poi c’è stato un litigio brutto dove non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti brutti e l’ho lasciato. Dopo quel litigio brutto, dopo un anno ci siamo rifidanzati per dieci mesi. Siamo stati un anno separati. Poi è tornato lui, una notte ci siamo visti in discoteca, mi ha scritto, lì ci siamo rimessi insieme. Non erano finiti i sentimenti. Rivederlo mi ha turbata. Quella sera ci siamo detti ‘tra noi non è finita ed è giusto tornare insieme’. Se lui mi amava di più? L’ho amato tanto anche io ragazzi. Se poi lui era avanti nei sentimenti non so dirlo, ma sono certa di averlo amato. La richiesta di andare a Temptation Island l’ho fatta io e non me ne pento”.