Martina Colombari salta un evento dopo il caso Achille Costacurta: chi al suo posto

Martina Colombari sarebbe dovuta essere la madrina dell’evento Bandiere Sotto Le Stelle previsto per questa sera, 20 luglio, a Bibbiene in provincia di Arezzo.

“A presentare questa edizione accanto al già presidente e oggi Direttore artistico Gian Piero Polverini, sarà la ex Miss Italia, modella e attrice Martina Colombari” – si legge sul sito ufficiale dell’evento – “che arriverà nel pomeriggio a Bibbiena per fare alcune prove del maneggiar l’insegna e essere pronta in Piazza Tarlati a una esibizione accanto al patron del gruppo”.

Come riportato da FanPage, però, alla fine Martina Colombari ha deciso di annullare la propria partecipazione all’evento e gli organizzatori al suo posto hanno chiamato Natasha Stefanenko.

“Fanpage.it ha appreso che la sostituzione in corsa non è stata voluta dall’organizzazione dopo i fatti che hanno recentemente investito Colombari“. L’allusione è ovviamente ai “contenuti postati su Instagram dal profilo che risponde al nome del figlio Achille Costacurta“. Ma “È stata Colombari stessa a chiedere gentilmente di essere sostituita per potersi occupare della sua famiglia. Dopo i fatti spiacevoli che l’hanno coinvolta – e dei quali, evidentemente, non ha colpa – l’ex Miss Italia non se l’è sentita di presenziare all’evento“.

Martina Colombari ha evitato di partecipare a questo evento presumibilmente per evitare domande indiscrete su quanto accaduto a suo figlio Achille Costacurta. Come sappiamo, infatti, nei giorni scorsi dal suo profilo Instagram sono partiti dei commenti offensivi nei suoi confronti e sono state pubblicate strane foto di soldi, passaporti e polveri. “Raggiunto da Fanpage.it, il rappresentante di Colombari e Costacurta ha preferito non commentare. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, la polizia postale si starebbe occupando di chiarire quanto accaduto. Intanto, il profilo Instagram di Achille Costacurta è stato disattivato“.