Martina Colombari, le interviste passate inosservate: “Achille è tremendo, ha preso il peggio di noi”

Achille Costacurta è nato nel 2004 e in questi vent’anni Martina Colombari ha più volte parlato di lui nel corso delle varie interviste e il tono non è mai cambiato. Interviste che, se lette oggi, suonano come dei campanelli d’allarme.

Nel 2012, quando Achille Costacurta aveva 8 anni, Martina Colombari ha parlato così di lui al settimanale Bimbi Sani & Belli:

“Ho fatto un parto cesareo perché Achille aveva due giri di cordone intorno al collo e due nodi già a sei mesi. Quindi era già bello tremendo in pancia. […] Ha preso il peggio di tutti e due: è cocciuto, tenace, molto sicuro di sé, testardo, ha un carattere molto forte, che abbiamo sia io che Alessandro. Ti affronta, ti risponde, non sta alle regole, non rispetta l’autorità, una testa bella calda insomma. Però è estroverso e molto solare. Non ha nessun problema a relazionarsi, è generosissimo, è altruista e chiede sempre se qualcuno ha bisogno, e questo a me piace, è molto più romagnolo che milanese. Però è davvero impegnativo perché ci mette continuamente alla prova”.

Martina Colombari, sempre nel corso della stessa intervista, ha dichiarato di essersi pentita di essere stata “una mamma troppo tollerante”.

“Io mi do a lui veramente, se mi chiede: “buttati da qui”, io mi butto. Gioco con lui a tutto: faccio il bagno con lui, accendiamo le candele se mi chiede di farlo, facciamo i biscotti, stiamo tre ore a montare il Lego. Stiamo in spiaggia e sono capace di stare ore a giocare sotto il sole con lui e poi la sera avere tutte le ginocchia bruciate. In questo sono una mamma un po’ eccessiva. Sì, sono una mamma giocherellona. Mi rendo conto però che queste mie eccessive attenzioni lo hanno danneggiato e lo stanno danneggiando. Tanto lo so che l’unico rimedio sarebbe dargli un fratellino o una sorellina”.

Martina Colombari: “Achille voleva un fratellino o una sorellina”

Quando Achille Costacurta aveva 9 anni, Martina Colombari ha parlato di lui a Vanity Fair:

“Sono una mamma molto normale, che fa i suoi errori. È un mestiere in cui si impara ogni giorno. Penso sia difficile educare i figli, ti mettono sempre alla prova. Se sono severa? Devi sapere dire dei no e soprattutto spiegare il perché. Non tutto è dovuto solo perché sei il figlio di Martina Colombardi e Billy Costacurta. Un secondo figlio? Siamo pronti, è da un annetto che ci proviamo. Achille lo desidera tanto. Ogni tanto mi chiede: ‘Mamma, avete fatto il sess0 ieri sera?’. I 9 anni di oggi sono proprio un’altra cosa”.

Quattro anni dopo lo ha fatto ospite a Domenica Live: