Martina Colombari irriconoscibile nel film di Checco Zalone

Martina Colombari, ex concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, ha condiviso la sua esperienza nel nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino. Nel film, diretto da Gennaro Nunziante, Martina Colombari interpreta l’ex moglie di Checco, un uomo ricco ma vanesio, che si ritrova a cercare la figlia Crystal. La showgirl ha dichiarato di essere stata felice di accettare il ruolo, soprattutto quando le è stato rivelato l’aspetto del suo personaggio, che la rende completamente irriconoscibile.

Nel film, Martina Colombari interpreta una ex modella diventata attrice di teatro, con scarsi risultati. Il suo aspetto è molto diverso da quello stiloso e giovanile a cui ci ha abituati, con i capelli completamente ingrigiti, vestita di abiti larghi e dai colori neutri. Questo nuovo look ha portato il pubblico a non riconoscerla completamente, tanto che si rendevano conto che c’era lei dietro trucco e parrucco solo dopo diverse scene.

Martina Colombari ha anche raccontato del difficile periodo vissuto dal figlio Achille, nato dal matrimonio con Billy Costacurta, e di come questo dettaglio sia stato ritrovato nel personaggio che ha interpretato nel film. Quando nella sceneggiatura ha letto che avrebbe dovuto denunciare la scomparsa della figlia, ha rivelato che per lei è stato emotivamente molto importante quel dettaglio. Ha anche aggiunto che questo tipo di problemi sono molto comuni tra gli adolescenti, soprattutto in un mondo che corre veloce.