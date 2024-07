Martina Colombari, i problemi col figlio Achille Costacurta: “Espulso da scuola”

Ieri ha fatto molto parlare la chiusura inaspettata del profilo Instagram di Achille Costacurta dopo le storie controverse pubblicate e i commenti provocatori lasciati alle foto della madre Martina Colombari. L’ex Miss Italia nella giornata di oggi non ha commentato la vicenda, ma proprio a causa delle ‘marachelle’ del figlio, è tornata virale una sua intervista risalente a un anno fa rilasciata al podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante.

Achille Costacurta: profilo Instagram cancellato dopo le cose sconvolgenti pubblicate nelle ultime ore https://t.co/06ztVUdMEG — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 15, 2024

Durante la conversazione con Diletta Leotta, Martina Colombari ha parlato proprio del suo status di mamma e del rapporto con suo figlio Achille, con cui ha partecipato in coppia anche all’ultima edizione di Pechino Express.

Martina, senza troppi giri di parole, ha parlato di Achille e dei suoi problemi scolastici. “Quello che avveniva fuori di casa era molto diseducativo: lui per un periodo ha pensato che gli fosse tutto dovuto, da qui la difficoltà nel rispettare le regole, nel rispettare l’autorità”. Proprio a causa di questa fase di ribellione del figlio, Martina e Billy sono stati costretti a fargli cambiare diverse scuole: “La sua frase storica è sempre stata ‘No mamma non è come credi’. Dopo una nota, dopo un’espulsione a scuola, dopo una marachella, dopo un petardo nel water dello spogliatoio del basket. ‘No mamma non è come credi’. Lui aveva sempre una sua versione, peccato che non corrispondesse mai alla realtà”.

Martina Colombari, i problemi col figlio Achille Costacurta, fra punizioni e premi

Martina Colombari ha poi concluso: “Inizialmente lo mettevi in castigo, poi gli toglievi delle cose, poi invece ho lavorato sui premi, però poi devono sbagliare anche loro, prendere delle porte in faccia e arrangiarsi un po’. Non puoi esserci sempre tu. Lui le ha prese due sberle, anche più di due. Da me, dal padre”.