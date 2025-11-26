Martina Colombari “disturbatrice” a Ballando con le Stelle

Martina Colombari continua a essere uno dei personaggi più discussi della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. L’ex Miss Italia ha confessato di non puntare al podio, ma di voler mettere un po’ di pepe alla gara.

A Ballando Segreto, ha confessato che con Luca Favilla si sono prefissati l’obiettivo di punzecchiare gli altri protagonisti della gara, quindi di dare fastidio a chi arriverà sul podio. Martina Colombari ha dichiarato che non crede di poter arrivare sul podio, però a questo punto vuole essere un po’ zizzaniosa. Ha fatto anche nomi e cognomi, come Barbara D’Urso, la Fialdini, Fognini e la Delogu, che secondo lei sono favoriti per il podio e quindi vuole fare degli “sgambetti” con i suoi balli.

Alcune settimane fa, una clip aveva mostrato Martina mentre sperava che il tesoretto non andasse a Barbara D’Urso, scatenando commenti e supposizioni. Martina Colombari ha voluto rimettere ordine, spiegando che quella sua frase era stata fraintesa e che non era un’esternazione da rosicona, ma solo la naturale competizione di chi desidera difendere la propria posizione.

Pur non credendo di poter raggiungere il podio, Martina Colombari sembra aver trovato la sua personale missione in questa stagione: essere quella che rompe gli equilibri, che scompiglia i piani dei favoriti, che mette un briciolo di tensione, sempre con ironia e sportività. Il pubblico di Ballando apprezzerà questo spirito “zizzanioso” o lo troverà fuori luogo. Una cosa è certa: Martina Colombari non ha alcuna intenzione di passare inosservata.