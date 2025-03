Martina Colombari denuncia le difficoltà del figlio Achille e accusa una giornalista: ‘La più grande ingiustizia’

Martina Colombari ha condiviso le difficoltà affrontate dal figlio Achille, ora ventenne, e ha parlato dei suoi amori passati. Vicina ai 50 anni, l’ex Miss Italia 1991 ha costruito una carriera versatile nel mondo della moda, del cinema e della TV. Riguardo alla situazione di Achille, ha affermato: “Sta meglio. La sua storia è comune a molti adolescenti, aggravata dalla pressione dei social essendo figlio di due personaggi famosi. Abbiamo sempre cercato di sostenerlo e di comprenderlo”. La Colombari ha anche commentato un’accusa ricevuta da una giornalista, che le aveva detto di dover essere “più madre e meno donna”, considerandola una cattiveria.

Achille ha avuto un percorso difficile, caratterizzato da episodi controversi sui social. Tuttavia, dopo un periodo difficile, ha affermato di aver smesso di drogarsi e ha iniziato a condividere i suoi successi con i follower. Durante la sua esperienza in un centro di recupero, ha compreso l’importanza di imparare dai propri errori.

Martina ha parlato anche del suo avvicinarsi ai 50 anni e delle sfide legate alla menopausa, riconoscendo la necessità di prepararsi per questo cambiamento. Ha riflettuto sul suo rapporto con la bellezza, utilizzandola come una risorsa nella sua carriera, ma ha anche espresso la sua volontà di celebrare il traguardo in modo significativo. Infine, ha discusso del suo amore con Billy Costacurta, con cui è insieme da ventinove anni, descrivendo un legame profondo e equilibrato, che ha saputo evolvere nel tempo. Riguardo a un suo precedente fidanzato, Alberto Tomba, ha ricordato la loro storia come una favola che ha avuto una fine.