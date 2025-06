Martin Wolf: L’Incertezza di Trump secondo il Financial Times

In un’intervista con Martin Wolf, editorialista capo del Financial Times, si analizza la figura del presidente statunitense Donald Trump. Wolf sottolinea che l’unica costante della sua presidenza è l’incertezza. L’imprevedibilità delle decisioni di Trump genera preoccupazione, non solo in ambito domestico, ma anche nei contesti politico ed economico internazionali.

Wolf evidenzia come le politiche di Trump, spesso polarizzanti, abbiano lasciato amici e alleati confusi, creando instabilità nelle relazioni diplomatiche. La sua propensione a cambiare idea rapidamente su questioni chiave solleva interrogativi sulla direzione futura degli Stati Uniti.

Inoltre, l’editorialista mette in evidenza il rischio di conflitti economici, come le guerre commerciali, che potrebbero danneggiare l’economia globale. Tale incertezza è aggravata dall’approccio di Trump verso le istituzioni tradizionali, che ha minato fiducia e stabilità nei mercati.

Wolf conclude sottolineando l’importanza di seguire attentamente gli sviluppi durante la presidenza di Trump, poiché le sue azioni influenzeranno profondamente non solo gli Stati Uniti, ma anche l’intero panorama geopolitico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it