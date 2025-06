Martin Scorsese critica Trump al Taormina Film Festival 2025

Durante il Taormina Film Festival 2025, il regista Martin Scorsese, premiato per la sua carriera, ha espresso dure critiche nei confronti dell’ex presidente Donald Trump. Scorsese, 82 anni, ha sottolineato le sue preoccupazioni riguardo all’impatto di Trump sulla società e la cultura americana. Il regista ha sollevato interrogativi sull’etica e la responsabilità dei leader, evidenziando come le sue azioni abbiano influenzato negativamente la narrativa pubblica. La cerimonia, oltre a celebrare il suo contributo al cinema, ha fornito un palco per le sue opinioni sullo stato attuale della democrazia e dei valori culturali negli Stati Uniti.

