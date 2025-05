Martello nel Canale: Nuovi Sviluppi nel Caso Gralasco

Nel canale del Comune di Tromello, in provincia di Pavia, sono stati rinvenuti oggetti significativi per le indagini relative all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Tra questi spicca un martello, l’unico tra gli oggetti denunciati come mancanti dalla villa di Chiara, collegabile alle ferite sul suo corpo. Il ritrovamento è avvenuto dopo che un testimone ha rivelato di aver visto una ragazza gettare un oggetto metallico nel canale la mattina dell’omicidio, spingendo i carabinieri a eseguire ricerche mirate.

Due testimonianze recentemente emerse sembrano connettersi ai legami familiari coinvolti nella vicenda. Un supertestimone ha raccontato a “Le Iene” di aver assistito al lancio dell’oggetto metallico, mentre un altro testimone aveva precedentemente dichiarato di aver visto la cugina di Chiara con un attrezzo da camino poco dopo l’omicidio, solo per ritirare poi la sua affermazione.

Oggi è stata effettuata una perquisizione nell’abitazione di Andrea Sempio e dei suoi genitori, disposta dalla Procura di Pavia nell’ambito dell’inchiesta. Durante l’operazione sono stati sequestrati diari, appunti e contenuti di telefoni. Il legale di Sempio ha commentato che le informazioni sulle perquisizioni erano trapelate prima a lui, sottolineando la scarsa emozione mentre assisteva all’operazione.

Le indagini continuano, focalizzandosi sull’arma del delitto e sui nuovi sviluppi emersi da queste testimonianze.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com