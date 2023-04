Martello di Thor nel centro di Milano, è un'installazione per PS5

Dopo l’installazione di Roma, Sony ha realizzato con UrbanVision una nuova pubblicità di PS5, questa volta a Milano, che coinvolge un martello di Thor direttamente dal videogioco God of War Ragnarok. Il colossale martello si trova in Corso Venezia, ed è alto 3,50 metri, con una lunghezza pari a 2,60 metri e una profondità di 90 centimetri. Mjölnir, questo il nome dell’arma, dominerà la strada meneghina fino al prossimo 15 aprile. Realizzata in polistirolo denso, la celebre arma è stata decorata con rilievi e dettagli extra aggiunti manualmente e, in seguito, irrobustita con uno strato protettivo in poliuretano da 3mm, allo scopo di conferirle una maggior solidità. Altre armi del gioco sono comparse in installazioni in Europa e in UK, come l’ascia Leviatano avvistata a Londra, e lo Squarciavento a Białce Tatrzańskiej, in Polonia. L’installazione fa parte della campagna di marketing dedicata al rilancio di PlayStation 5 in tutto il mondo, grazie a più disponibilità dell’hardware conseguente la ripresa a pieno ritmo delle catene produttive.