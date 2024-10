Martedì Vigilanza, ma per il voto del presidente l’accordo è in alto mare

Il futuro della Rai appare incerto in vista della convocazione dell’Ufficio di presidenza della Vigilanza, fissata per martedì alle 11.30, con all’ordine del giorno la programmazione dei lavori. Questo incontro rappresenta il primo passo verso il voto sul nuovo Consiglio di Amministrazione (Cda) della Rai, che dovrà avvenire entro mercoledì o giovedì. Il presidente designato, Simona Agnes, è sostenuto da Forza Italia, che sta cercando alleanze per ottenere il consenso necessario. Per la sua nomina, è richiesta la maggioranza qualificata di 28 voti in commissione.

Attualmente, la maggioranza conta 26 voti favorevoli per Agnes, mentre l’opposizione, composta da Partito Democratico (Pd), Azione, Italia Viva e Movimento 5 Stelle (M5S), sta mantenendo una posizione compatta tentando di far mancare il quorum uscendo dall’aula. I recenti sviluppi, come la decisione di Mario Orfeo di lasciare la direzione del Tg3 per andare a dirigere ‘La Repubblica’, hanno intensificato i contatti tra i partiti. La direzione del Tg3, tradizionalmente assegnata all’opposizione, è ambita sia dai Cinque Stelle sia dai Democratici.

Nel frattempo, circolano già vari nomi per la sostituzione di Orfeo. Tra i possibile candidati per i 5S spiccano Senio Bonini, attuale vicedirettore al Tg1, e Bruno Luverà. Se il Pd dovesse prevalere, vengono fatti i nomi di Carlo Fontana, Ilaria Capitani e Andrea Vianello. Simona Sala, ex direttrice del Tg3, potrebbe invece rappresentare un compromesso tra le due fazioni.

Le opinioni sono divise: mentre i Cinque Stelle ribadiscono il loro veto su Agnes, alcuni all’interno del Pd speculano su un possibile consenso nella seconda votazione, specialmente se Giuseppe Conte riuscisse a ottenere la direzione del Tg3.

In questo contesto, i tempi per la nomina del nuovo direttore del Tg3 dipenderanno dalle dinamiche politiche interne alla Rai e dalla situazione incerta riguardo alla presidenza dell’azienda. Fino a quando non si sbloccherà la situazione, il Tg3 potrebbe avere una guida ad interim con Pierluca Terzulli, vicedirettore attuale.