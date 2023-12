Marta Viola vince “Io Canto Generation”

La giovane ha vinto anche il Premio Tecnico Giuria e Radio.

Marta Viola è la vincitrice della prima edizione di “Io Canto Generation“, il talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti che si è concluso nella serata di ieri sera, mercoledì 27 dicembre 2023.

La quattordicenne, che già nelle prime puntate aveva conquistato sia il pubblico sia la giuria per le sue capacità, è salita sul podio insieme a Sofia Leto, classificata in seconda posizione, e Daniele Mattia Inzucchi, arrivato terzo.

La vincitrice di Io Canto Generation

La prima edizione di “Io Canto Generation” condotta da Gerry Scotti si è conclusa ieri sera, e ha visto trionfare la giovanissima Marta Viola. Suddivisi in sei squadre, ciascuna capeggiata dai big della musica italiana, i partecipanti hanno dovuto cimentarsi nella riproduzione di cover per sbaragliare gli avversari e potersi aggiudicare il primo posto. Nell’ultima puntata, però, i dodici finalisti hanno dovuto gareggiare l’uno contro l’altro, senza alcuna squadra.

Sul secondo gradino del podio si è piazzata Sofia Leto, mentre Daniele Mattia Inzucchi è arrivato terzo. “Vorrei ringraziare la mia famiglia per avermi sostenuto in questi anni, i vocal coach per avermi migliorata e tutto il pubblico“, ha detto Marta Viola.

La giovane cantante ha ricevuto in premio un viaggio negli Usa e a Firenze, insieme alla possibilità di prendere parte alla Summer School Academy di canto, cinema e filmmaking musicale presso la New York Film Academy.

“Probabilmente sarai una di quella che ce la farà anche in America“, sono state le parole pronunciate da Gerry Scotti nel momento della consegna del Premio Tecnico Giuria e Radio, che ha consegnato alla vincitrice insieme a Chiara Tortorella di R101.

Chi è Marta Viola?

La giovanissima vincitrice del talent show di Canale 5 ha conquistato pubblico e giurati con la sua voce. Già all’età di dieci anni (nel 2019), Marta Viola era stata la rappresentante dell’Italia al Junior Eurovision Song Contest, conquistando la settima posizione.