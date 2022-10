Marta Flavi delusa dopo l’eliminazione da Ballando: “Cafone! Sono arrabbiata”

Il percorso di Marta Flavi a Ballando con le Stelle è stato brevissimo, la conduttrice però può sperare nel ripescaggio. La concorrente nei giorni scorsi ha parlato dei suoi pianti e di un suo rammarico per non essere stata ascoltata da Milly Carlucci. E proprio alla Carlucci ieri la Flavi ha rilasciato un’intervista nella quale si è scagliata contro Guillermo Mariotto, dandogli del cafone.

“Il giorno dopo l’eliminazione è faticoso. E il giorno dopo sei dispiaciuta, ma più arrabbiata perché non l’ho trovato giusto. Io ce l’ho con Guillermo Mariotto che secondo me non è un uomo buono e va molto a simpatia. E questo fa a cazzotti col fatto di essere un giudice, dal mio punto di vista.

Lui mi ha dato zero quando io ho portato un ballo fino alla fine e ha detto che l’unica costa giusta che avevo era l’abito fatta dalla sartoria. Zero è una cosa che offende perché io comunque ci ho lavorato, mi sono impegnata… Noi qui siamo tutti dei professionisti che hanno mai ballato. – riporta blog tv italiana – Quindi solo per questo, se una si mette in gioco e ci prova, non gli puoi dare zero. Magari due. Tre? Ma non zero! Zero è proprio offensivo da morire.

Credo che Mariotto lo faccia per attirare su di sé l’attenzione da parte dei media, delle telecamere, ma lo trovo scorretto, brutto. Posso dirlo? Anche cafone. Ecco, trovo che Guillermo Mariotto sia un cafone. E mi meraviglio che faccia moda perché la moda è eleganza.

Ah, e poi ho un’altra teoria! Ma non so se si può dire… Si può dire? E allora io dico che lui ami essere insultato perché, chi lo insulta, prima gli dà zero e poi gli dà dieci. – ha concluso Marta Flavi – Quindi c’è questa strana cosa che non riesco a capire… perché a me se mi insultano non li sopporto. Invece lui li ama!”