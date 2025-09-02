Marta Ferradini e Marco: il pop d’autore in concerto a Reggio

Un lungo viaggio nella musica pop d’autore caratterizzerà il concerto di Marta Ferradini, che si svolgerà stasera alle 21 all’Iren Green Park Arena. L’ingresso è gratuito e l’evento fa parte della festa dell’unità. Tra le sorprese, ci sarà la partecipazione di Marco Ferradini, padre di Marta e icona della musica italiana.

Marco Ferradini è noto per brani indimenticabili come “Teorema”, che rappresentano un pezzo fondamentale della cultura musicale italiana. Durante il concerto, Marta avrà l’opportunità di duettare con lui, esibendosi con la sua voce ricca di sfumature.

Marta ha espresso la sua gioia nel tornare a esibirsi in questa terra reggiana, dove il suo manager Maurizio Dinelli, noto per le sue collaborazioni con artisti del calibro dei Nomadi e Marcella Bella, ha un ruolo importante. Ha commentato che questa regione è un luogo ricco di stimoli musicali e creatività.

La cantautrice vanta un curriculum significativo, con varie collaborazioni e produzioni discografiche. Il suo ultimo brano, “Rane nella pancia”, è tratto dal cd “Marta rossa”. Durante il concerto all’Iren Arena, Marta non solo presenterà il suo repertorio personale, ma omaggerà anche i grandi nomi del cantautorato italiano. Oltre a menzionare l’influenza di Marco, ha citato artisti come Cocciante e Mia Martini come sue fonti d’ispirazione.

Sul palco, Marta sarà accompagnata da Piero Marras alla chitarra, Fabrizio Saullo al piano e tastiere, e Simone Rossetti Bazzaro al violino.