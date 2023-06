Marta Fascina: le prime parole dopo la morte del marito Silvio Berlusconi

In occasione dei funerali di Silvio Berlusconi tutti gli occhi erano puntati su Marta Fascina, la vedova.

La cerimonia – andata in onda quasi a rete unificate su Rai1 , Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, 20, Iris, Canale 27, La 5, Cine 34, Rai News 24, Italia 2, Sky Tg24, TgCom 24, Mediaset Extra, Focus e addirittura su Top Crime – ha infatti visto più volte le telecamere inquadrare il volto della donna e quello dei cinque figli del Cavaliere, seduti tutti in prima fila. Da sinistra: Luigi, Eleonora, Barbara, Pier Silvio, Marina e la moglie Marta. Quest’ultima sposata con rito semplicemente celebrativo nella primavera dello scorso anno.

I due, infatti, non sono legalmente sposati. “Il rapporto di amore e stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio”, le parole di Silvio Berlusconi in merito.

Marta Fascina, le prime parole dopo la morte di Silvio Berlusconi

Marta Fascina in occasione della funzione ha più volte pianto e Il Messaggero ha raccolto le sue prime parole: “Silvio mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita. Mi ha insegnato l’amore e la generosità. Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore. La sua sarà per me una mancanza quotidiana”.

I funerali di Silvio Berlusconi al di là di tutto sono entrati nella storia del nostro Paese: è la prima volta che per un ex Presidente del Consiglio viene istituito lutto nazionale e celebrato i funerali di Stato.