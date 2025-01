Marsicovetere, dove la storia e le tavole imbandite si incontrano

Arroccato su un’altura, Marsicovetere si trova nel cuore della Basilicata, all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Questo borgo medievale combina la storia con splendidi paesaggi. Il centro storico offre panorami sulla valle sottostante, mentre le frazioni di Villa d’Agri e Barricelle sorgono in pianura.

La raggiungibilità è semplice: da Napoli si percorre l’A3 Salerno-Reggio Calabria, mentre da Roma è consigliato combinare l’A24, A1, A30 e A2 per arrivare alla SS598.

Marsicovetere vanta un patrimonio architettonico notevole. Tra le attrazioni ci sono Palazzo Tranchitella, Palazzo Ziella e Palazzo Piccininni, famoso per il loggiato in pietra. I resti del castello XI secolo dominano il borgo con la loro torre e le porte d’accesso. Nei dintorni, un antico mulino a vento ricorda il passato rurale della zona. La Casa-Museo di Dorina offre uno spaccato della vita contadina con oggetti di uso quotidiano. La Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo del XVII secolo custodisce opere d’arte significative, testimoniando la vita religiosa del borgo.

Sotto alcune abitazioni, grotte scavate nella roccia un tempo rifugio per briganti, oggi sono visitabili. Marsicovetere è anche un ottimo punto di partenza per escursioni, come quella al Monte Volturino. Da segnalare il Convento di Santa Maria dell’Aspro e i ruderi del Convento di Santa Maria di Costantinopoli.

Notoriamente, Marsicovetere è famoso per la tradizione culinaria, con il prosciutto crudo Presidio Slow Food. La Sagra del Prosciutto Monte Volturino, il 15 agosto, attira molti visitatori. Questo borgo offre un’esperienza autentica tra storia, cultura, natura e gastronomia, ideale per una fuga dalla città o una tappa in Basilicata.