Marshmallow e gli altri sono nati lì

Scoperti dei gattini che vivono in simbiosi con una tartaruga: Marshmallow e i suoi fratelli sono nati lì e ora escono alla luce.

Un’emozionante scoperta è stata condivisa sui principali social di riferimento mostrando la rivelazione rappresentata da un trio di gattini meravigliosi, dal manto bianco, nati all’interno della tana di una tartaruga e vissuti lì fino al loro recente ritrovamento. Nonostante i mici siano stati accolti in una nuova sistemazione – data la stretta vicinanza di quest’ultima con il rifugio della loro amica testuggine – in seguito al loro sostentamento, ora il feeling tra le due diverse specie sarebbe ancor più forte di prima.

Gattini vivono con la tartaruga nella sua tana: Marshmallow e i suoi fratelli sono sempre stati lì

La storia venuta alla luce, uscendo metaforicamente dalla grotta di Platone nelle sembianze di una premurosa tartaruga che aveva ospitato – nelle prime settimane della loro esistenza – i tre micetti, racconta l’insolita nascita dei tre gatti Marshmallow, Bisquick e Stormtrooper.

“Ciao mondo ho deciso di uscire dalla mia ibernazione e stringere amicizia“, è così che descrive simpaticamente la didascalia della condivisione apparsa su Facebook il legame che ha unito uno dei micetti in questione con la tartaruga dopo la loro conseguita adozione con un’umana vicina di casa della testuggine che li aveva dapprima accolti nella sua abitazione di pietra.

Già simbolicamente la tartaruga rappresenta – con la sua lentezza nell’andamento e la sua conformazione fisica a mò di casa itinerante – rappresenta accoglienza, tenacia e longevità. A proposito della durata media della sua vita, sono state inizialmente avanzate molte supposizione, alcune di queste infine confermate dagli esperti animalisti in un recente report su quelle che sono le sue “sagge” abitudini.

La tartaruga avrebbe rappresentato un primo approdo quando la mamma naturale dei cuccioli è scomparsa nel nulla, lasciandoli – però – a riparo con una tata paziente e secolare. L’emozionante scoperta è stata testimoniata, quanto il più possibile nei dettagli, tramite alcune iconiche immagine apparse sui vari social di riferimento.

In primis su Facebook, e poi – sempre grazie al contributo del medesimo utente (@fosterkittensvegas), espostosi stavolta con una dolcissima clip, su Instagram, nel mese di maggio 2023. I contenuti hanno seguito la naturale crescita degli esemplari generando molteplici reazioni entusiaste da parte degli utenti su ciascuna delle piattaforma di condivisione.

L’ultimo video mostra due dei tre gattini “preparare i biscotti” all’interno della loro incubatrice dopo essere usciti dalla tana della loro atipica ma preziosa baby sister. Nonostante li abbia accolti con amore, la tartaruga ha necessitato – fortuitamente per la scoperta dei suoi vicini umani – un aiuto a sostenere la crescita dei gattini che apparivano, di primo acchito, deperiti per lo scarso apporto di vivere necessari al loro sviluppo. Ora il trio di miceti vive nuovamente in simbiosi con la loro affezionata amica testuggine ma ha potuto beneficiare di una vera casa per sempre e di tutto l’amore di cui avevano bisogno.