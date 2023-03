Marshall Kilburn II Bluetooth Altoparlante Portatile, Senza fili Casse, Impermeabilità IPX2, 20 ore riproduzione, Nero

Descrizione Prodotto

OLTRE 20 ORE DI RIPRODUZIONE PORTATILE

Kilburn II pesa appena 2,5 kg e offre oltre 20 di ore di riproduzione portatile con una singola ricarica. Le dimensioni compatte e la cinghia ispirata a quella delle chitarre lo rendono perfetto da trasportare.

STRUTTURA RESISTENTE ALL’ACQUA IPX2

La strada è piena di sorprese! Per questo Kilburn II ha una struttura resistente all’acqua di grado IPX2. In altre parole, può bagnarsi un minimo.

DESIGN RESISTENTE E AFFIDABILE

Kilburn II è dotato di calotte angolari a incasso e struttura impermeabile che lo rendono estremamente robusto e resistente, quindi perfetto per accompagnarti in qualsiasi avventura. Ha una copertura esterna in vinile e una solida griglia in metallo con l’iconica scritta Marshall.

Kilburn II

Marshall Headphones

Portatile

20+ ore

Tempo di riproduzion

20+ ore

IPX2

Resistenza All’acqua

IPX7

Bluetooth 5.0

2.5 ore

Tempo Di Ricarica

3 ore

52–20,000 Hz

Frequenza Di Rete

60 Hz – 20 kHz

243 x 162 x 140 mm

Dimensioni

68 x 160 x 76 mm

Emberton Stockwell II Tufton

Oltre 20 ore di gioco Kilburn II offre oltre 20 ore di gioco con una sola carica

Esperienza sonora a 360° Questo avventuriero offre un suono multidirezionale che ti ispirerà

Bluetooth 5.0 Kilburn II è dotato della tecnologia Bluetooth 5.0 aptX per la riproduzione di musica wireless

Design resistente agli spruzzi IPX2 Kilburn II è classificato IPX2 resistente agli spruzzi. È così che può resistere a leggeri spruzzi d’acqua

Ricarica rapida Con 20 minuti di ricarica, ottieni 3 ore di riproduzione portatile

Nota Collegare il cavo di alimentazione al Kilburn II e a una presa a muro, una presa funzionante, funziona.

NOTA: per ulteriori informazioni, consulta le guide e i documenti del prodotto.