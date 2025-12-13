12.2 C
Marsala Volley contro Narconon Melendugno

Il Marsala Volley si appresta ad affrontare la trasferta contro la Narconon Melendugno, una partita fondamentale per il proseguio del campionato. La squadra di Barbara Varaldo è reduce da una serie negativa di cinque sconfitte nelle ultime sei giornate e cerca di riscattarsi dopo la cocente sconfitta contro l’Itas Trentino.

La Narconon Melendugno è un avversario pericoloso, forte e composto da giocatrici di qualità, che ha già vinto la gara di andata per 3-1. La squadra di coach Giunta ha una forte motivazione psicologica per vincere dopo la delusione della sconfitta contro la formazione federale. Le ragazze di Melendugno sanno che per centrare i preziosi punti in palio devono sprigionare tutto il loro potenziale e contare sul tifo dei propri sostenitori.

Il tecnico del Marsala Volley, Pasqualino Giangrossi, dichiara che la sconfitta contro l’Itas Trentino deve servire da lezione immediata e che la squadra non può permettersi cali di intensità e concentrazione. Giangrossi vuole vedere in campo una squadra che lotta su ogni palla e non si arrende mai, e cerca una prova di grande maturità e sacrificio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale Youtube di VBTV Italia.

