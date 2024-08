Marsaglia e Tocci quarti, Lorenzo lancia una bella frecciatina alle Olimpiadi

Ieri pomeriggio Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia hanno ottenuto un bel quarto posto nei tuffi 3m sincro uomini alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’oro è andato alla Cina, l’argento al Messico e il bronzo allaGran Bretagna. Appena usciti dalla piscina Giovanni e Lorenzo si sono fermati a parlare con un giornalista di Rai Due per commentare la loro gara e il risultato. Tra le tante cose uno dei due ha lanciato una bella frecciatina.

Marsaglia e la frecciatina dopo la gara e il quarto posto: “Speriamo che non ci dicano che non possiamo essere contenti”.

Dopo essersi classificato quarto insieme a Giovanni, Lorenzo ha lanciato una shade: “Anche il record di punti non sarebbe servito. Potevamo fare qualche errore in meno sugli ultimi due tuffi, ci avrebbero dato massimo 25 punti, ma saremo stati comunque indietro. Speriamo che non ci sia nessuno che dice che non possiamo essere contenti di questo quarto posto, perché alla fine abbiamo fatto veramente bene e siamo molto soddisfatti“.

Secondo molti utenti questa è una bella stoccata a Elisa Di Francisca, che nei giorni scorsi ha fatto dei commenti bislacchi sulla reazione di Benedetta Pilato al suo quarto posto. Marsaglia quarto nei tuffi sincro, primo per l’ironia.

Contattata da Il Resto del Carlino, la Di Francisca ha commentato le critiche per le sue dichiarazioni sulla Pilato: “Devo dire una cosa adesso. La situazione che si è venuta a creare è paradossale. Non c’è nessun problema e questa storia non esiste. Ho chiamato lei e parlato delle mie ragioni e le ho spiegato tutto. Mi sono scusata e la cosa è finita lì. Apprezzo i risultati agonistici di Elisa, ma non per questo devo condividere esternazioni e dichiarazioni lontani anni luce dai valori del Club Scherma Jesi. Questo è tutto quello che ho da dire“.