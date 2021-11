Adele è prima nella Global Chart di Spotify davanti a Marracash: il rapper però è dominatore assoluto in Italia.

Nell’ultimo fine settimana sono due gli album che hanno sconvolto il mondo della musica: 30 di Adele, il grande ritorno della diva del soul bianco dopo sei anni di silenzio; Noi, loro, gli altri, l’ennesimo capolavoro a sorpresa di Marracash. Due dischi talmente attesi da infrangere diversi record. Come prevedibile, nella Global Chart di Spotify non c’è stato alcun album nuovo in grado di fermare l’ascesa di 30. Tutti hanno ascoltato il nuovo album della popstar, che domina la classifica. Solo lei è riuscita a frenare Marracash, che incredibilmente è arrivato al secondo posto della Global. Ma in Italia come stanno andando le cose?

Marracash

Marracash domina in Italia e supera Adele

Se a livello globale, come è logico che sia, Adele riesce a fermare il king del rap, Marracash riesce a prendersi lo scettro, di gran lunga, in Italia. L’artista della Barona ha infatti monopolizzato negli ultimi giorni gli ascolti nel nostro paese. Sarà che siamo un paese che predilige la musica locale, sarà che l’album di Marracash è uscito a sorpresa, senza alcuna anticipazione, creando un hype ancora più alto. Fatto sta che nella Top 200 italiana di Spotify ben 12 canzoni su 14 sono nelle prime posizioni, con l’eccezione dei soli skit (uno è più in basso in classifica, l’altro non è conteggiato). Al primo posto per il momento c’è Infinite Love con Gué, peraltro uno dei brani più deboli di un disco fortissimo.

Il successo straordinario di Marracash

Ma non si limita solo all’Italia il successo del king, che è riuscito a debuttare al secondo posto nella Global. Un secondo posto non banale, visto che davanti a lui c’è solo 30 di Adele, un disco già da record. In tre giorni l’album della popstar è diventato infatti il più ascoltato negli USA nell’intero 2021, battendo anche un album amatissimo come evermore di Taylor Swift. Vedremo quali saranno invece i risultati nella classifica Fimi, attesa per il fine settimana.

Di seguito il video di Crazy Love con Elodie:

Riproduzione riservata © 2021 – Notizie Musica