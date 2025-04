MARRACASH: Scopri il Video di ‘Lei’

È online il video di “LEI”, il nuovo singolo di Marracash estratto dall’album “È FINITA LA PACE”. Il concetto centrale del disco, quello della “bolla”, viene esplorato visivamente attraverso un videoclip ambientato in una camera anecoica, un luogo innovativo che assorbe completamente le onde sonore e elettromagnetiche. Il regista Giulio Rosati spiega che “la bolla” rappresenta un rifugio mentale, un’immersione totale nella musica dove l’unico suono è la voce dell’artista. La creazione del video è stata un’esperienza collaborativa, con Marracash coinvolto in ogni fase del processo.

Il videoclip, girato presso l’Università di Ferrara, mostra Marracash al centro di questo spazio silenzioso, evidenziando il suo isolamento. Victoria Stella interpreta il personaggio femminile evocato nel brano, “LEI”, descritta come una presenza eterea che appare e scompare in un involucro bianco. Marracash commenta che si tratta di un ideale che non esiste realmente. Le luci che circondano la scena cambiano tonalità dal verde al viola, richiamando visivamente la copertina dell’album.

In seguito, sono disponibili informazioni sui concerti programmati nel 2025 in varie città italiane, tra cui Bibione, Napoli, Torino, Milano e Roma. Gli interessati possono acquistare i biglietti tramite TicketOne. Per maggiori dettagli, sono indicati anche i riferimenti ai profili social di Marracash.