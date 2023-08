Marracash ha risposto per le rime a Morgan che durante il suo celebre sfogo contro il pubblico al Parco Archeologico di Trapani, ha urlato: “Non sono un personaggio io, andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez!“. A discapito degli artisti citati, infatti, lui sarebbe “il musicista più bravo che potete vedere in questo momento” e non un “jukebox” a cui richiedere canzoni.

Il rapper gli ha risposto taggandolo in una storia su Instagram: “Bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv o dai promoter che ci cascano, ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più“.

Marracash risponde a Morgan (Fedez e Sky, invece, tacciono)

Fedez invece, l’altro finito nel mirino di Morgan, non ha stranamente replicato. Silenzio anche da parte di Sky, come sottolineato da Il Fatto Quotidiano.

“E sul fronte Sky? La piattaforma satellitare ha deciso di riportarlo in giuria a X Factor, sperando forse nella sua capacità di fare show per risvegliare il talent che appare in crisi da qualche stagione”. – Si legge sul Fatto – “A Rogoredo l’imbarazzo viene nascosto da un silenzio per ora rumoroso, bocche cucite. Nessun commento. Molte puntate sono già state registrate, cosa fare? C’è chi assicura che Fremantle, società che produce lo show, e Sky si faranno bastare le scuse ma anche chi ricorda l’esclusione di Asia Argento e le campagne “inclusive” e “senza categorie” che cozzano, mica poco, con l’insulto omofobo di Morgan. Morgan si scusa per gli insulti omofobi: “Pessima caduta”. Poi si giustifica: “Mi sono sentito ferito nell’anima”.

I fan di X Factor ne hanno chiesto l’espulsione.

Fan di X Factor chiedono l’espulsione di Morgan dalla giuria https://t.co/U7kCoRINV0 #XFactor #Morgan — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 27, 2023