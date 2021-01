Marracash, Persona – Vinyl Deluxe Box: uno speciale cofanetto per il rapper con al suo interno anche un nuovo album di inediti.

Marracash è pronto a fare un grandissimo regalo a tutti i suoi fan. Il 41enne rapper, dopo aver annunciato il prossimo arrivo di un album d’inediti, ha svelato le sue carte. Insieme al nuovo disco è infatti in arrivo un importante box dedicato a tutti i suoi super fan, intitolato Persona – Vinyl Deluxe Box. Ecco i dettagli su questa nuova uscita.

Marracash: arriva Persona – Vinyl Deluxe Box

Il nuovo box del rapper milanese di origine siciliana, per festeggiare il trionfo di Persona, disco uscito nel 2019 ma rimasto anche nel 2020 il più venduto dell’anno, sarà rilasciato il 26 febbraio. E al suo interno non mancheranno le sorprese.

Marracash

Il cofanetto sarà composto da tre vinili, contenenti l’intero album Persona e i singoli Neon – Le ali con Elisa e Sport + muscoli (Rmx) con Lazza, Paky, Luchè e Taxi B. In seguito il box sarà quindi completato da un quarto vinile contenente le nuove canzoni registrate dal rapper. I fan che acquisteranno il cofanetto (al costo di 64,90 euro) online riceveranno il quarto vinile a casa entro la fine dell’anno.

Un nuovo album per Marracash

Non è ormai una sorpresa che sia in arrivo un nuovo disco del rapper milanese. Intervistato da Radio Deejay alcune settimane fa, l’artista aveva infatti ammesso di essere già al lavoro su parecchio materiale, anticipando che sarà un disco molto diverso da Persona, album che ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera: “Per me non è stato un punto di arrivo. Lo è anche stato, ma è stato soprattutto un inizio, anche in termini di confidenza con le mie capacità e di uscire dal canone del rap di cliché dal quale ho sempre cercato di uscire“.

Di seguito il video di Crudelia: