Marracash annuncia l’arrivo di un nuovo album nel 2021: il rapper milanese è pronto a lanciare l’erede di Persona, un disco da record.

Marracash ha confermato di essere pronto a pubblicare un nuovo album, probabilmente già nel 2021. A distanza di due anni da Persona, un disco che ancora oggi vende copie su copie e resta in posizione onorevole in classifica, il rapper nativo di Nicosia ma milanese di adozione è pronto a voltare pagina. Lo ha annunciato lo stesso fidanzato di Elodie durante un’intervista a Radio Deejay: ecco le sue parole.

Marracash: nuovo album nel 2021?

Nel corso dell’intervista il King del rap ha dichiarato: “Ho in programma a breve termine, che è di buttare fuori un altro disco. L’ho già mezzo detto nei post sui social, ma mai così solennemente“. In altre parole, un nuovo album del rapper nel 2021 non è solo un’ipotesi, ma sembrerebbe ormai una certezza.

Non sappiamo ancora nulla di questo disco, ma Marra ha ammesso di essere pronto a lanciarlo a breve: “Ci sto lavorando da un po’, ho già parecchio materiale e la visione d’insieme. È a buon punto. Sarà un disco diverso rispetto a Persona, che ha aperto un nuovo capitolo della mia carriera. Per me non è stato un punto d’arrivo. Lo è anche stato, ma è stato soprattutto un inizio, anche in termini di confidenza con le mie capacità e di uscire dal canone del rap di cliché dal quale ho sempre cercato di uscire. Con Persona ci sono riuscito del tutto, e il fatto che abbia avuto così tanto successo mi dà la forza per lanciarmi nel prossimo. Sarà di musica molto ‘mia’, diversa, anche nella forma, da quella di Persona“.

Persona album più venduto del 2020

Pubblicato nell’ormai lontano ottobre 2019, Persona è stato un album dall’impatto straordinario, anche in termini di vendite. Nonostante fosse un disco dell’annata precedente, ha infatti chiuso il 2020 come album più venduto in assoluto, davanti a Famoso di Sfera Ebbasta (pubblicato però solo nell’ultimo mese dell’anno), e al contemporaneo 23 6451 di tha Supreme. Raggiungere lo stesso successo sarà complesso, ma se Marracash è definito King un motivo ci sarà. E un King, per antonomasia, può tutto.

